Будут служить все? В Украине начнут призывать еще одну категорию населения

В Украине хотят полностью изменить подход к выявлению пригодности к военной службе. В связи с этим планируют разрешить мобилизовывать ограниченно годных мужчин. Однако есть множество нюансов, коротко расскажем главное о предстоящих нововведениях.

По словам секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в воинские части попадает немало лиц, которые являются ограниченно годными к службе. По словам Данилова, нужно менять подход к мобилизации таких лиц, ведь если в наших нормативно-правовых документах есть термин, “пригодный для службы” или “языково пригодный”, то нужно правильно толковать такие термины. Кто именно является условно пригодным, какую роль могут выполнять такие люди в случае мобилизации, особенно во время кровавой войны, которую на нашу землю принесли российские оккупанты.

Таким образом в Совете национальной безопасности и обороны Украины дали поручение объяснить этот документ, чтобы не допускать двойной трактовки такой нормы. Результаты ожидаются в ближайшие дни. Отметим, что статус у лица “ограниченно годный” в мирное время означает непригодность, то во время действия военного положения наличие отметки “ограниченно годный” вовсе не означает освобождение от несения военной службы.

Напомним, что в Украине планируют усилить мобилизацию. Все началось с увольнения областных военкомов, также Данилов заявлял, что в ближайшее время будет обнародован список уклонистов, которые сбежали за границу, а также данные врачей, бывших причастными к изготовлению фальшивых справок о непригодности к службе. Также звучали мнения, что беглецов начнут возвращать из-за границы, однако на практике не все так просто. Ведь подобные меры требуют времени, а бойцы будут немотивированы. Сейчас стоит задача обучать людей и перекрывать потери наших Вооруженных сил. К тому же многие бойцы воюют с первых дней войны, поэтому срочно нужны люди, которые смогут их заменить.