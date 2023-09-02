Банкомат ПриватБанку списує гроші, але готівку не видає: куди звертатися та як повернути гроші

Днями клієнт Монобанку вирішив скористатися банкоматом Привату, щоб зняти 16 тисяч гривень. Гроші одразу ж списались, але апарат не видав готівку. В результаті українцеві доведеться чекати мінімум два місяці на розв’язання цієї проблеми.

Про це він написав на спеціалізованому форумі Мінфін. За його словами, він знімав готівку з банкомата ПриватБанку, але з картки Монобанку. Сума була чимала — 16 тисяч гривень. Банкомат довго рахував гроші, а в результаті видав помилку. Гроші з Монобанку списалися, але готівку банкомат так і не видав.

У службі підтримки ПриватБанку сказали, що гроші повернуться через 10-20 хвилин. Але цього так і не сталося, тож клієнтові порадили звертатися до свого банку. Там спершу пообіцяли розв’язувати питання за 10 днів, а потім — аж за два місяці.

В ПриватБанку пояснили, що вони завжди радять звертатися до банку, який видав картку, адже саме він може ідентифікувати особу власника картки та подати заявку на повернення коштів, а у випадку підтвердження факту збою очікувати повернення котів в установлені строки. Саме такий порядок дій регламентований Міжнародною платіжною системою. Своєю чергою Приватбанк докладає максимум зусиль, щоб якнайшвидше опрацювати заявку.

Що робити, якщо банкомат не видав готівку

Помилка може відбутися через технічний збій. Якщо така інформація відображена в службі підтримки, то кошти можуть повернути терміново. В іншому разі доведеться чекати, поки залишок готівки в банкоматі перерахують.

Є кілька причин, чому банкомат не видає гроші зам’ята купюра, відключення світла, збій системи та інші. В такому разі потрібно одразу дзвонити за номером, що вказаний на банкоматі. Важливо не відходити від банкомату, адже іноді шахраї встановлюють спеціальні насадки, щоб заблокувати отримання коштів.

Перед тим як скористатися банкоматом завжди придивляйтеся до його зовнішнього вигляду, якщо в його конфігурації з’явилося щось незвичне, зніміть гроші в іншому місці, а про свою підозру повідомте поліцію або подзвоніть на гарячу лінію банку.