Служитимуть всі? В Україні почнуть призивати ще одну категорію населення

В Україні хочуть повністю змінити підхід до виявлення придатності до військової служби. У зв’язку з цим планують дозволити мобілізовувати обмежено придатних чоловіків. Однак є безліч нюансів. коротко розкажемо головне про майбутні нововведення.

За словами секретаря Ради Національної безпеки та оборони Україні Олексія Данілова в військові частини потрапляє чимало осіб, які є обмежено придатними до служби. За словами Данілова, потрібно змінювати підхід до мобілізації таких осіб, адже якщо в наших нормативно-правових документах є термін, “придатний для служби” або “мовно придатний”, то потрібно правильно тлумачити такі терміни. Хто саме є умовно придатним, яку роль можуть виконувати такі люди у разі мобілізації, особливо під час кривавої війни, яку на нашу землю принесли російські окупанти.

Таким чином в Раді Національної безпеки та оборони України дали доручення пояснити цей документ, щоб не допускати подвійного трактування такої норми. Результати очікуються найближчими днями. Зазначимо, що статус в особи “обмежено придатний” в мирний час означає непридатність, то в час дії воєнного стану наявність відмітки “обмежено придатний” зовсім не означає звільнення від несення військової служби.

Нагадаємо, що в Україні планують посилити мобілізацію. Все почалося зі звільнення обласних воєнкомів, також Данілов заявляв, що найближчим часом буде оприлюднено список ухилянтів, які втекли за кордон, а також дані лікарів, які були причетні до виготовлення фальшивих довідок про непридатність до служби. Також звучали думки, що втікачів почнуть повертати з-за кордону, однак на практиці не все так просто. Адже подібні заходи потребують часу, а бійці будуть немотивовані. Зараз стоїть завдання навчати людей та перекривати втрати наших Збройних сил. До того ж чимало бійців воюють з перших днів війни, тож терміново потрібно люди, які зможуть їх замінити.