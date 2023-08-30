Украинцы больше не хотят работать в Польше на сезонных работах: какие вакансии теперь все ищут?

В этом году очень сильно изменились тенденции на польском рынке труда. Если раньше украинцы часто ехали в Польшу на сезонный труд, например, полевые работы или строительство. И работали там максимум 3-6 месяцев, так сейчас таких вакансий все чаще избегают. Эксперты говорят, что это обусловлено многими причинами. Во-первых, сейчас в Польше находится очень много украинцев, и конечно же большинство из них ищут работу. Как следствие развелось очень много людей, желающих на этом заработать. Это так называемые посредники, которые трудоустраивают людей, обещают им одни условия, а на практике выходит совсем другое. Работники все чаще жалуются на штрафы, на задержку зарплаты или на не полную ее выплату. Также говорят, что неоднократно получали угрозы депортации. А все потому, что подобные краткосрочные трудоустройства преимущественно не официальны.

Люди чаще ищут официальную занятость

Именно такие выводы сделали мониторинговые агентства, проводящие социальные опросы. Большинство украинцев ищут официальную работу, которую тоже можно найти без опыта и знания языка. Это могут быть различные предприятия или даже полевые работы. Главное, чтобы этот труд был официальным, тогда работник имеет определенные права, а значит, спокоен за свои средства и условия работы.

“Часть по-прежнему приезжают на сезонные работы, но их количество значительно уменьшилось за последние полтора года. Становится трендом внимательное, скрупулезное изучение вакансий, которые позволят работать на одном месте длительное время”, — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрута.

Вероятно, тенденции изменились и потому, что очень много украинцев теперь остаются дольше в Польше чем на 3 месяца. Особенно если речь идет о мужчинах, которых война застала за границей и они решили не возвращаться, чтобы избежать мобилизации. Часть беженцев тоже не скоро вернутся, и соответственно им требуется долгосрочная работа. Все это в куче существенно изменило польский рынок труда по отношению к украинцам.