Українці більше не хочуть працювати в Польщі на сезонних роботах: які тепер вакансії всі шукають?

Цього року дуже сильно змінилися тенденції на польському ринку праці. Якщо раніше українці часто їхали в Польщу на сезонну працю, наприклад, польові роботи чи будівництво. І працювали там максимум 3-6 місяців, то зараз таких вакансій все частіше уникають. Експерти кажуть, що це зумовлено багатьма причинами. По-перше, зараз в Польщі перебуває дуже багато українців, і звісно ж більшість з них шукають роботу. Як наслідок розвелося дуже багато осіб, які хочуть на цьому заробити. Це так звані посередники, які працевлаштовують людей, обіцяють їм одні умови, а на практиці виходить зовсім інше. Заробітчани все частіше скаржаться на штрафи, на затримку зарплати, чи на не повну її виплату. Також говорять, що неодноразово отримували погрози про депортацію. А все через те, що подібні короткотермінові працевлаштування переважно не офіційні.

Люди частіше шукають офіційну зайнятість

Саме такі висновки зробили моніторингові агенції, які проводять соціальні опитування. Більшість українців шукають офіційну роботу, яку теж можна знайти без досвіду та без знання мови. Це можуть бути різноманітні підприємства, чи навіть польові роботи. Головне, щоб ця праця була офіційною, тоді працівник має певні права, а отже спокійний за свої кошти й умови роботи.

“Частина, як і раніше, приїжджають на сезонні роботи, але їхня кількість значно зменшилася за останні півтора року. Стає трендом уважне, скрупульозне вивчення вакансій, які дозволять працювати на одному місці тривалий час“, – каже Ганна Джоболда, директор департаменту рекрута.

Також ймовірно тенденції змінилися й тому, що дуже багато українців тепер залишаються довше у Польщі ніж на 3 місяці. Особливо якщо мова про чоловіків, яких війна застала закордоном і вони вирішили не повертатися, щоб уникнути мобілізації. Частина біженців також не швидко повернуться, й відповідно їм потрібно довгострокова робота. Все це в купі суттєво змінило польський ринок праці у відношенні до українців.