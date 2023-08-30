В Пенсійному Фонді зробили важливу заяву, яка стосується кожного пенсіонера

В Пенсійному Фонді України заявили, що пенсіонери, які з якихось причин змінили паспорт, зобов’язані негайно повідомити про це. Вже неодноразово траплялись прецеденти коли громадяни змінювали паспорт з причини його втрати, і не повідомляли про це ПФУ. Після цього мали проблеми з коректним та вчасним зарахуванням виплат на свої рахунки.
“Громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України”, — йдеться у повідомленні організації.
Зробити це можна двома способами. По-перше, прийти особисто у будь-яке відділення Пенсійного Фонду та надати всі необхідні актуальні документи. По-друге, подати заявку онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного Фонду. Після цього, нарахування виплат відбуватиметься у стандартному режимі.
У ПФУ зробили також низку інших оголошень
Також в установі заявили, що наразі поступово відбувається верифікація пенсіонерів. В ході неї деякі особи можуть втратити свої виплати. Це трапляється, якщо вони були оформлені не законно.
- Якщо при оформленні виплат було вказано некоректний розмір стажу, або розмір попередньої зарплати.
- Якщо пенсія з причини інвалідності, а довідка про хворобу липова.
- Якщо особа переїхала на ПМЖ в іншу країну. Про таке потрібно повідомляти у Міграційну службу, яка контактує з ПФУ.
При цьому, є ряд випадків коли пенсію можуть не скасувати зовсім, а на деякий час заморозити. Це можливо, якщо особа не забирає виплату на пошті, чи не користується пенсійною карточкою протягом 6 місяців. Інколи таке трапляється якщо людина перебуває закордоном. Щоб відновити нарахування виплат, потрібно звернутися до Пенсійного Фонду з відповідною заявою. Якщо пенсія була заморожена деякий час, то кошти за всі ці місяці буде повернуто пенсіонеру.
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