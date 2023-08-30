В Пенсійному Фонді зробили важливу заяву, яка стосується кожного пенсіонера

В Пенсійному Фонді України заявили, що пенсіонери, які з якихось причин змінили паспорт, зобов’язані негайно повідомити про це. Вже неодноразово траплялись прецеденти коли громадяни змінювали паспорт з причини його втрати, і не повідомляли про це ПФУ. Після цього мали проблеми з коректним та вчасним зарахуванням виплат на свої рахунки.

“Громадяни, які з моменту призначення пенсії з будь-яких причин змінили паспорт (втрата, обмін паспорта тощо), зобов’язані невідкладно повідомити про це Пенсійний фонд України”, — йдеться у повідомленні організації.

Зробити це можна двома способами. По-перше, прийти особисто у будь-яке відділення Пенсійного Фонду та надати всі необхідні актуальні документи. По-друге, подати заявку онлайн на вебпорталі електронних послуг Пенсійного Фонду. Після цього, нарахування виплат відбуватиметься у стандартному режимі.

У ПФУ зробили також низку інших оголошень

Також в установі заявили, що наразі поступово відбувається верифікація пенсіонерів. В ході неї деякі особи можуть втратити свої виплати. Це трапляється, якщо вони були оформлені не законно.

Якщо при оформленні виплат було вказано некоректний розмір стажу, або розмір попередньої зарплати. Якщо пенсія з причини інвалідності, а довідка про хворобу липова. Якщо особа переїхала на ПМЖ в іншу країну. Про таке потрібно повідомляти у Міграційну службу, я ка контактує з ПФУ.

При цьому, є ряд випадків коли пенсію можуть не скасувати зовсім, а на деякий час заморозити. Це можливо, якщо особа не забирає виплату на пошті, чи не користується пенсійною карточкою протягом 6 місяців. Інколи таке трапляється якщо людина перебуває закордоном. Щоб відновити нарахування виплат, потрібно звернутися до Пенсійного Фонду з відповідною заявою. Якщо пенсія була заморожена деякий час, то кошти за всі ці місяці буде повернуто пенсіонеру.