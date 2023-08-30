В Пенсионном Фонде сделали важное заявление, касающееся каждого пенсионера

В Пенсионном Фонде Украины заявили, что пенсионеры, по каким-то причинам сменившие паспорт, обязаны немедленно сообщить об этом. Уже неоднократно случались прецеденты, когда граждане меняли паспорт по причине его потери, и не сообщали об этом ПФУ. После этого были проблемы с корректным и своевременным зачислением выплат на их счета.
“Граждане, которые с момента назначения пенсии по любым причинам изменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т.п.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионному фонду Украины“, — говорится в сообщении организации.
Сделать это можно двумя способами. Во-первых, лично прийти в любое отделение Пенсионного Фонда и предоставить все необходимые актуальные документы. Во-вторых, подать онлайн заявку на веб портале электронных услуг Пенсионного Фонда. После этого начисление выплат будет происходить в стандартном режиме.
В ПФУ сделали также ряд других объявлений
Также в учреждении заявили, что сейчас постепенно происходит верификация пенсионеров. В ходе нее некоторые лица могут лишиться своих выплат. Это происходит, если они были оформлены не законно.
- Если при оформлении выплат был указан некорректный размер стажа или размер предыдущей зарплаты.
- Если пенсия по причине инвалидности, а справка о болезни липовая.
- Если лицо переехало на ПМЖ в другую страну. Об этом нужно сообщать в Миграционную службу, контактирующую с ПФУ.
При этом есть ряд случаев, когда пенсию могут не отменить совсем, а на некоторое время заморозить. Это возможно, если лицо не забирает выплату на почте или не пользуется пенсионной картой в течение 6 месяцев. Иногда такое случается, если человек находится за границей. Чтобы возобновить начисление выплат, следует обратиться в Пенсионный Фонд с соответствующим заявлением. Если пенсия была заморожена некоторое время, то средства за все эти месяцы будут возвращены пенсионеру.
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