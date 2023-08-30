В Пенсионном Фонде сделали важное заявление, касающееся каждого пенсионера

В Пенсионном Фонде Украины заявили, что пенсионеры, по каким-то причинам сменившие паспорт, обязаны немедленно сообщить об этом. Уже неоднократно случались прецеденты, когда граждане меняли паспорт по причине его потери, и не сообщали об этом ПФУ. После этого были проблемы с корректным и своевременным зачислением выплат на их счета.

“Граждане, которые с момента назначения пенсии по любым причинам изменили паспорт (потеря, обмен паспорта и т.п.), обязаны безотлагательно сообщить об этом Пенсионному фонду Украины“, — говорится в сообщении организации.

Сделать это можно двумя способами. Во-первых, лично прийти в любое отделение Пенсионного Фонда и предоставить все необходимые актуальные документы. Во-вторых, подать онлайн заявку на веб портале электронных услуг Пенсионного Фонда. После этого начисление выплат будет происходить в стандартном режиме.

В ПФУ сделали также ряд других объявлений

Также в учреждении заявили, что сейчас постепенно происходит верификация пенсионеров. В ходе нее некоторые лица могут лишиться своих выплат. Это происходит, если они были оформлены не законно.

Если при оформлении выплат был указан некорректный размер стажа или размер предыдущей зарплаты. Если пенсия по причине инвалидности, а справка о болезни липовая. Если лицо переехало на ПМЖ в другую страну. Об этом нужно сообщать в Миграционную службу, контактирующую с ПФУ.

При этом есть ряд случаев, когда пенсию могут не отменить совсем, а на некоторое время заморозить. Это возможно, если лицо не забирает выплату на почте или не пользуется пенсионной картой в течение 6 месяцев. Иногда такое случается, если человек находится за границей. Чтобы возобновить начисление выплат, следует обратиться в Пенсионный Фонд с соответствующим заявлением. Если пенсия была заморожена некоторое время, то средства за все эти месяцы будут возвращены пенсионеру.