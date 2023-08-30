Соціальні служби перевірятимуть переселенців: названо причини

Національна соціальна сервісна служба заявила, що українці, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, повинні підтвердити місце фактичного проживання. Їх можуть навідувати з перевіркою відповідні соціальні працівники.

Причин для цієї перевірки є декілька:

Виявлення осіб, які отримують допомогу, але при цьому змінили місце проживання, наприклад, повернулися додому або виїхали закордон. З метою актуалізації обліку переселенців в межах однієї громади. Для верифікації, та визначення доцільності отримання соціальної допомоги.

Річ в тім, що наразі осіб зі статусом ВПО постійно більшає, і виплачувати допомогу абсолютно всім може не бути змоги. У зв’язку з цим будуть проводити верифікацію та визначати більш потребуючих осіб. Наприклад, якщо особа отримала статус ВПО вже давніше, і за цей час встигла працевлаштуватися та має можливість забезпечувати себе чи сім’ю, то допомогу на цю особу чи окрему родину можуть припинити виплачувати, Натомість ці кошти направлять на підтримку більш нужденних громадян.

Також, є українці, які виїжджають закордон, не повідомляючи про це відповідні організації і далі продовжують отримувати українські виплати, Це наразі заборонено, тож мета перевірок виявляти й таких осіб.

Допомогу для ВПО продовжуватимуть виплачувати

В цілому, гроші для ВПО продовжать надходити на їх рахунки. Щоправда, їх розмір не зросте. Це й надалі 2000 гривень на одного дорослого, та 3000 гривень на неповнолітню дитину, чи особу з інвалідністю.

Також вже розпочато прийом заявок в рамках програми єВідновлення. Програма передбачає виплату компенсацій родинам, чиє житло постраждало або зруйновано внаслідок бойових дій. Подати заявку можна у “Дії”, попередньо відкривши спеціальну картку єВідновлення у додатку Ощадбанку. Далі після перевірки помешкання спеціальною комісією буде визначено розмір допомоги і її зарахування на рахунок.