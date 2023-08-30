Социальные службы будут проверять переселенцев: названы причины

Национальная социальная сервисная служба заявила, что украинцы, обладающие статусом внутренне перемещенных лиц, должны подтвердить место фактического проживания. Их могут посещать с проверкой соответствующие социальные работники.

Причин для этой проверки несколько:

Выявление лиц, которые получают помощь, но при этом изменили место жительства, например, вернулись домой или уехали заграницу. С целью актуализации учета переселенцев внутри одной общины. Для верификации и определения целесообразности получения социальной помощи.

Дело в том, что сейчас число лиц со статусом ВПЛ постоянно увеличивается, и выплачивать помощь абсолютно всем может не быть возможности. В связи с этим будут проводить верификацию и определять более нуждающихся лиц. Например, если лицо получило статус ВПЛ уже раньше, и за это время успело трудоустроиться и имеет возможность обеспечивать себя или семью, то помощь на это лицо или отдельную семью могут прекратить выплачивать. Эти средства направят в поддержку более нуждающихся граждан.

Также есть украинцы, которые выезжают за границу, не сообщая об этом соответствующие организации и дальше продолжают получать украинские выплаты. Это сейчас запрещено, поэтому цель проверок выявлять и таких лиц.

Помощь для ВПЛ будут продолжать выплачивать

В целом, деньги для ВПЛ продолжат поступать на их счета. Правда, их размер не возрастет. Это и дальше 2000 гривен на одного взрослого, и 3000 гривен на несовершеннолетнего ребенка или лицо с инвалидностью.

Также уже начат прием заявок в рамках программы єВідновлення. Программа предусматривает выплату компенсаций семьям, чье жилье пострадало или разрушено в результате боевых действий. Подать заявку можно в “Дии”, предварительно открыв специальную карту єВідновлення в приложении Ощадбанка. Далее после проверки помещения специальной комиссии будет определен размер пособия и его зачисление на счет.