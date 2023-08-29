Ощадбанк сообщил сразу несколько отличных новостей для своих клиентов

Ощадбанк сделал важное заявление для всех клиентов, пользующихся ощадбанковскими пластиковыми картами. Их срок действия будет продлен автоматически, то есть если на карточке пишет, что ее срок действия истек, то на самом деле ею можно будет полноценно пользоваться еще до 31 декабря 2023 года. Предварительно уже было проведено такое автоматическое продление и срок действия уже просроченных карт должен был сойти 31 августа. Однако теперь у клиентов есть еще несколько месяцев в запасе. На такой шаг финучреждение решило пойти из-за продолжения войны и военного положения. Очень многие украинцы находятся далеко от дома, в других областях или даже странах, и у них нет возможности явиться в отделение, чтобы перевыпустить пластик.

“В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать с них наличные в банкомате и т.д.”, — пояснили в банке.

Ощадбанк приступил к оформлению карт в рамках проекта еВідновлення

Также, среди актуальных и хороших новостей от банка информация о том, что Ощадрбанк приступил к оформлению карт в рамках проекта єВідновлення. Этот проект предусматривает компенсацию средств на восстановление поврежденного в результате войны имущества. Чтобы открыть карту и получить помощь, выполните следующие действия:

В “Дии” нужно сообщить о том, что у вас есть поврежденное имущество. Далее зайти в приложение “Мобильный Ощад” и заказать соответствующую карту. Когда карта будет готова, подать заявку в Дия на получение выплаты. Инструкция: Услуги – єВідновлення – Подать заявление о выплате. Местные власти должны прийти и осмотреть поврежденное имущество, чтобы определить необходимую сумму компенсации. Далее будет проходить решение комиссии после которого на карточку зачислят средства.

Вырученные деньги можно потратить на приобретение строительных материалов или услуги, но исключительно в магазинах и компаниях, которые являются участниками программы єВідновлення. Полный список этих магазинов доступен по этой ссылке.