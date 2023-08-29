Банки начали сотрудничать с налоговой: кому следует волноваться за собственные счета?

Банковская тайна, конечно же, существует, однако согласно действующему законодательству Налоговая служба в любой момент может подать в банк запрос и получить информацию по любому клиенту. Конечно, делать это наугад никто не будет, и для таких действий должны быть соответствующие основания. В банках говорят, что от Налоговой подобные письма приходят довольно редко, и преимущественно во всех случаях клиенты подозреваются в теневом ведении бизнеса. Гораздо чаще такие письма в финучреждения отправляют исполнители судебных решений. И им, с недавнего времени, банк тоже не вправе отказать.

“Банк самостоятельно ни одну информацию никому не передает. Это очень чувствительная тема, банк больше всего заинтересован в банковской тайне. Если поступает официальный запрос, любой банк выполнит требования закона “О банках и банковской деятельности” и, конечно, информацию предоставит. Но это не происходит автоматически“, — отмечают представители финучреждений.

Под угрозой те, кто отмывает доходы

Как отмечают эксперты, под высокой угрозой только те украинцы, что привлечены в отмывании доходов, у которых в течение месяца на карте циркулирует более 400 000 гривен (не облагаемые налогом). Сюда же относится дробление крупных сумм, частые пополнения со стороны неизвестных отправителей (т.е. не близких родственников, а чужих людей). Все эти ситуации заставляют налоговую заподозрить личность в нарушении законодательства. Если же у вас есть дополнительная подработка на несколько тысяч гривен, которая не подлежит налогообложению, то вероятно никто этого не будет замечать. Но, конечно, лучшая защита от блокирования счетов, а может и штрафов — это полностью легальный доход.

Что касается исполнителей судебных решений, о которых говорилось выше, то попасть в их поле зрения гораздо проще. Они специализируются на должниках. При этом это может быть даже небольшой штраф за нарушение ПДД, несвоевременная уплата алиментов или долг за коммуналку. Исполнители вправе потребовать, чтобы банк заблокировал счет должника, пока тот не вернет средства.