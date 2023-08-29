Банки почали співпрацювати з податковою: кому варто хвилюватися за власні рахунки?

Банківська таємниця звісно ж існує, однак згідно з чинним законодавством Податкова служба у будь-який момент може подати до банку запит, та отримати інформацію по будь-якому клієнту. Звісно робити це навмання ніхто не буде, і для таких дій мають бути відповідні підстави. В банках кажуть, що від Податкової подібні листи приходять доволі рідко, і переважно в усіх випадках, клієнти підозрюються у тіньовому веденні бізнесу. Набагато частіше такі листи до фінустанов відправляють виконавці судових рішень. І їм, від недавнього часу, банк теж немає права відмовити.

“Банк самостійно жодну інформацію нікому не передає. Це дуже чутлива тема, банк найбільше зацікавлений у банківській таємниці. Якщо надходить офіційний запит, будь-який банк виконає вимоги закону “Про банки та банківську діяльність” і, звичайно, інформацію надасть. Але це не відбувається автоматично”, – зазначають представники фінустанов.

Під загрозою ті, хто відмиває доходи

Як зазначають експерти, під високою загрозою лише ті українці, які залучені у відмиванні доходів, у яких протягом місяця на карті циркулює понад 400 000 гривень (що не оподатковуються). Сюди ж відноситься дробіння великих сум, часті поповнення з боку невідомих відправників (тобто не близьких родичів, а чужих людей). Всі ці ситуації, змушують податкову запідозрити особу у порушенні законодавства. Якщо ж ви маєте додатковий підробіток на кілька тисяч гривень, який не підлягає оподаткуванню, то ймовірно ніхто цього не помічатиме. Але звісно ж, найкращий захист від блокування рахунків, а може й штрафів — це повністю легальний дохід.

Щодо виконавців судових рішень, про котрих зазначалося вище, то потрапити в їх поле зору набагато простіше. Вони спеціалізуються на боржниках. При цьому це може бути навіть невеликий штраф за порушення правил дорожнього руху, невчасна сплата аліментів, чи борг за комуналку. Виконавці мають право вимагати, щоб банк заблокував рахунок боржника, допоки той не поверне кошти.