Украинские банки установили лимиты на снятие наличных: какие суммы сегодня допустимы?

Как только началась война банки сразу же ограничили возможность безлимитного снятия наличных денег, а также множество операций с иностранной валютой. Это случилось, чтобы банковская система выдержала этот непростой период и не состоялось массового вывода средств. Сейчас, несмотря на то, что война продолжается, ситуация в стране относительно стабилизировалась. Курс валют долго остается одинаковым, а люди не создают избыточного спроса на валюту и не пытаются снимать абсолютно все сбережения. И даже несмотря на это, лимиты на снятие наличных денег продолжают действовать. Банки отмечают это и рассказывают, какие суммы за сутки можно снимать.

Лимиты остаются прежними

ПриватБанк заявил, что у них все лимиты и ограничения остаются такими же, как и были. То есть это 100 тысяч гривен в сутки, но не более 20 тысяч за один приход. Между снятиями должен быть интервал три часа. То есть если вы хотите снять 100 000 вам нужно явиться в банкомат минимум 5 раз, выжидая между этими визитами каждый раз 3 часа.

Если же средства вы будете снимать без карты, то в течение суток разрешается только 20 000 гривен и не более 4 000 гривен за одну операцию.

Тем, кто хочет получить всю необходимую сумму через кассу, нужно заранее звонить в банк и делать предзаказ. Дело в том, что в кассе не может быть нужной суммы. Допустимая сумма снятия такая же – 100 000 гривен. Если речь идет о карте другого банка, то снять можно 20 000 гривен.

“У меня было такое, что после снятия наличных с собственного депозита в ПриватБанке поступило сообщение, что я уже лимит на снятие наличных исчерпал. Пришлось снимать средства в течение нескольких дней”, — пишет один из клиентов ПриватБанка на сайте Минфина.

Будут ли возвращены безлимитные снятия наличных денег пока неизвестно. Банки говорят, что пока идет война — это достаточно рискованно, поэтому об этом речь не идет.