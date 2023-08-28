С 1 октября в Украине заработают новые штрафы: кто рискует заплатить в казну приличную денежную сумму?

Война длится уже полтора года и соответственно постепенно упраздняются различные льготы. Касаются они разных сфер деятельности. К примеру, уже нельзя долговать за коммунальные услуги, иначе будут заблокированы банковские счета. Усугубились требования не только для простых граждан, но и для предпринимателей. Больше не работает льготная система налогообложения, а с 1 октября возвращаются проверки по работе с кассовыми аппаратами. Соответственно, возвращается и довоенная система штрафов.

Об этом сообщили в Налоговой службе Украины

Речь об обязанности предпринимателей работать с кассовыми аппаратами и законе, который эта обязанность регулирует. Во время войны требования были смягчены и размер штрафов уменьшен, однако сейчас все возвращается назад.

Следует отметить, что речь о так называемых программных РРО, которые являются бесплатными, и их разработала Налоговая служба Украины. Их можно устанавливать на любой аксессуар: ноутбук, смартфон или планшет и использовать в работе. Избегающим этого придется заплатить немалый штраф.

Размеры штрафов будут рассчитываться следующим образом:

Первичное нарушение будет наказываться штрафом в размере 25% от всей стоимости товаров и услуг, проданных с нарушением этой нормы. Если правонарушение совершено повторно, размер штрафа составит 50%.

Это все равно гораздо меньше, чем было до войны, а тогда штрафы составляли 100 и 150% соответственно. Сразу такие цифры установить невозможно, однако в ГСУ отмечают, что к ним постепенно вернутся.

При этом если предприниматель совершил правонарушения в период с 01.01.2022 по 30.09.2023, то ему штраф не будут выписывать. Исключение – подакцизные товары, предприниматели, что занимаются покупкой и продажей иностранной валюты и компании деятельность которых относится к категории “Азартные игры”.