З 1 жовтня в Україні запрацюють нові штрафи: хто ризикує заплатити в казну пристойну грошову суму?

Війна триває вже півтора року й відповідно поступово скасовуються різноманітні пільги. Стосуються вони різних сфер діяльності. Наприклад, вже не можна боргувати за комунальні послуги, інакше буде заблоковано банківські рахунки. Посуворішали вимоги не лише для простих громадян, а й для підприємців. Більше не працює пільгова система оподаткування, а ще з 1 жовтня повертаються перевірки щодо роботи з касовими апаратами. Відповідно повертається й довоєнна система штрафів.

Про це вже повідомили у Податковій службі України

Мова про обов’язок підприємців працювати з касовими апаратами та закон який цей обов’язок регулює. Під час війни вимоги було пом’якшено і розмір штрафів зменшено, однак зараз все повертається назад.

Варто зазначити, що мова про так звані програмні РРО, які є безкоштовними, і їх розробила Податкова служба України. Їх можна встановлювати на будь-який девайс: ноутбук, смартфон чи планшет і використовувати в роботі. Тим хто уникає цього доведеться заплатити чималий штраф.

Розміри штрафів вираховуватимуться наступним чином:

Первинне порушення каратиметься штрафом у розмірі 25% від всієї вартості товарів та послуг проданих з порушенням цієї норми. Якщо правопорушення вчинено повторно, то розмір штрафу становитиме 50%.

Це все одно значно менше, ніж було до війни, а тоді штрафи становили 100 і 150% відповідно. Відразу такі цифри встановити неможливо, однак в ПСУ зазначають, що поступово до них повернуться.

При цьому, якщо підприємець здійснив правопорушення в період з 01.01.2022 по 30.09.2023, то йому штраф не виписуватимуть. Виключення — підакцизні товари, підприємці, які займаються купівлею та продажем іноземної валюти та компанії діяльність яких належить до категорії “Азартні ігри”.