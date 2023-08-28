Популярний мобільний оператор знову підвищує ціни: скільки тепер будемо платити з 1 вересня

Популярний в Україні оператор мобільного зв’язку Vodafone з 1 вересня запускає нову лінійку тарифів з новими цінами. Однак це стосуватиметься не всіх клієнтів оператора.

Про це повідомили на офіційному сайті Vodafone.

Як зміниться ціна

В компанії зазначають, що в останні місяці користування мобільним в бізнес тарифах зросло, саме тому в компанії вирішили оновити пакети послуг.

Водночас деякі абоненти протягом року зможуть користуватися новими тарифами зі знижкою 50%. Акція розповсюджується на всіх нових бізнес-клієнтів, які є ФОП або юридичними особами.

Ціни в оновлених тарифах будуть такими:

Business Unlim коштуватиме 135 гривень на місяць зі знижкою та 270 гривень після року користування. Абоненти отримають безлімітний інтернет та дзвінки у мережі Vodafone, а кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшена до 300 хвилин, повідомлень до 300 SMS.

Business Start обійдеться лише в 77,50 грн на місяць, після року користування доведеться платити 155 гривень на місяць.

Business Pro коштуватиме 110 грн на місяць, після року користування 220 грн. Клієнти отримають 10 та 22 гігабайти мобільного інтернету відповідно, а також безкоштовну послугу Online PASS.

Також в компанії повідомили, що У компанії також додали, що тарифи Business Unlim Plus, Business Ultra L, Business Ultra XL, Business Ultra VIP та Device 4G залишаються без змін.

Також недавно в компанії розповіли, як покращити швидкість мобільного інтернету:

Придбати USIM. Для перевірки старої картки наберіть *222# і натисніть виклик. У відповідь ви отримаєте повідомлення, в якому буде вказано чи підтримує ваша сім-картка та смартфон технологію 4G.

Модель смартфона. Швидкість інтернету може відрізнятися від смартфона та категорії термінала (uE category). Від цього показника залежить здатність підтримувати агрегацію частот та потоки інформації, що впливають на швидкість передачі даних.

Також переконайтеся, що ваш телефон підтримує частоти доступні в Україні — Band 3 (LTE 1800), Band 7 (LTE 2600) і Band 8 (LTE 900).