В частині України значно посилять мобілізацію: названо причини

В Україні триває загальна мобілізація, її продовжили ще на три місяці, як і воєнний стан. В мережі вже було безліч інформації про те, що мобілізація буде посилюватися. Деякі військкомати це спростовують, а деякі підтверджують. Наприклад, днями прозвучала офіційна інформація з уст заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенухи про те, що мобілізацію посилять у Харківській області. Мовляв, область зовсім не виконує поставлені плани.

“Для виконання планів, поставлених державою, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю із регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів. Також продовжуємо всіляко допомагати нашим захисникам та захисникам”, – заявив Семенуха.

Що відомо?

Наразі відомо, що нараду з цього приводу провели спільно тимчасовий виконувач обов’язків начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції й районних ТЦК. Крім цього на нараді були присутніми очільники районних військових адміністрацій.

На нараді було розглянуто питання стосовно того, як можна забезпечити якіснішу мобілізацію, щоб виконувати поставлені плани.

Про інші міста поки мова не йде

Мобілізацію будуть посилювати за потреби по всій території України, однак лише в Харківській області про це повідомили офіційно. Стосовно інших регіонів, то в мережі більше фейків ніж правди. Наприклад, нещодавно розгорівся скандал у Тернополі. Там люди почали скаржитися на листи начебто від військкоматів. В листах йшлося про те, що всім хто ухиляється від мобілізації будуть відключати комунальні послуги, зокрема газ, світло та воду. Згодом представники місцевої ТЦК прокоментували інцидент і заявили, що жодного відношення до цих листів не мають. Це, мовляв, витівки росіян, які хочуть розхитати обстановку в країні зсередини та налаштувати людей проти влади.