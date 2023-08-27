В Кабмине нашли новые причины для лишения украинцев пенсии

В Украине за основу приняли законопроект Кабмина №9453. Документ предусматривает новые причины для лишения некоторых граждан пенсионных выплат.

Поэтому пенсионеров, которые не будут получать или не будут тратить деньги со своего пенсионного счета в течение шести месяцев, могут лишить пенсии.

Согласно новым правилам выплаты могут лишить в таких случаях:

лицо временно проживает за границей по заявлению о прекращении выплаты пенсии;

если лицо признано без вести пропавшим или объявлено умершим в соответствии с установленным законом порядком;

если пенсионеру предоставлен статус пропавшего без вести при особых условиях, в соответствии с Законом Украины “О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах”;

если пенсию не получали в течение шести месяцев подряд в организациях, которые осуществляют выплату и доставку пенсий, или в случае если лицо получает деньги на банковский счет, но не тратит средств в течение шести месяцев;

если получатель пенсии не прошел процедуру физической идентификации в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Отметим, что после принятия закона за основу будет еще этап второго чтения. Только после этого новый законопроект подпишет спикер ВР и отправит на подпись президенту. Только тогда новые правила вступят в силу.

Согласно новому закону пенсию могут отобрать из-за:

ошибки в фамилии получателя выплаты;

предоставления фальшивых документов при получении пенсии;

временного проживания за границей;

неполучения выплаты в течение шести месяцев;

смена места жительства из-за боевых действий и статуса переселенца.

Что касается пенсионеров за рубежом, то их лишают выплаты на время отсутствия в Украине, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

Отметим, что в реестре судебных решений есть сотни решений о том, что у пенсионера требовали вернуть средства, которые были получены неправомерно.