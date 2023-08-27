В Кабміні знайшли нові причини для позбавлення українців пенсії

В Україні за основу прийняли законопроєкт Кабміну №9453. Документ передбачає нові причини для позбавлення деяких громадян пенсійних виплат.

Тож пенсіонерів, які не отримуватимуть або не витрачатимуть гроші зі свого пенсійного рахунку протягом шести місяців, можуть позбавити пенсії.

Відповідно до нових правил виплати можуть позбавити в таких випадках:

особа тимчасово проживає за кордоном за заявою про припинення виплати пенсії;

якщо особа визнана безвісти зниклою або оголошена померлою відповідно до встановленого законом порядку;

якщо пенсіонеру наданий статус зниклого безвісти при особливих умовах, відповідно до Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти при особливих обставинах”;

якщо пенсію не отримували протягом шести місяців підряд в організаціях. які здійснюють виплату та доставку пенсій, або у випадку коли особа отримує гроші на банківський рахунок, але не витрачає коштів протягом шести місяців;

якщо отримувач пенсії не пройшов процедуру фізичної ідентифікації у випадках, які передбачені чинним законодавством.

Зазначимо, зо після прийняття закону за основу буде ще етап другого читання. Лише після цього новий законопроєкт підпише спікер ВР та відправить на підпис президенту. Лише тоді нові правила наберуть чинності.

Відповідно до нового закону пенсію можуть відібрати через:

помилку в прізвищі отримувача виплати;

надання фальшивих документів при отриманні пенсії;

тимчасове проживання за кордоном;

неотримання виплати протягом шести місяців;

зміна місця проживання через бойові дії та статус переселенця.

Що стосується пенсіонерів за кордоном, то їх позбавляють виплати на час відсутності в Україні, якщо інше не передбачене міжнародним договором України.

Зазначимо, що в реєстрі судових рішень є сотні рішень про те, що у пенсіонера вимагали повернути кошти, якщо ті були отримані неправомірно.