Метеозалежним приготуватися: у вересні Україну накриють потужні магнітні бурі

Зараз сонячна активність досягла піку — кількість спалахів на сонці збільшується, а вони можуть досягати Землі. Тож у вересні наша планета очікує одразу чотири потужні магнітні бурі.

Про це повідомили в Центрі передбачення космічної погоди Національного агенства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA), Сполучені Штати Америки.

У вересні нашу планету накриє одразу чотири магнітні бурі. Їх інтенсивність коливатиметься від слабкої до надзвичайно високої. Отож, чого очікувати в вересні:

перша магнітна буря вересня буде інтенсивною, її слід очікувати 6 вересня;

з 7 по 10 триватиме триденна магнітна буря середньої інтенсивності;

з 26 по 28 вересня відбудеться магнітна буря великої інтенсивності;

30 вересня остання магнітна буря помірної інтенсивності.

Нагадаємо, що магнітні бурі завжди спричинені термоядерними реакціями на сонці. Зазвичай вони спровоковані взаємодією Сонця з чужорідними тілами або протилежною магнітною полярністю. В результаті утворюється хмара сонячної плазми, яка за допомогою сонячного вітру переміщається по міжпланетному просторі. Зазначимо, що такі спалахи не завжди спрямовані в сторону Землі, але частина їх все-таки потрапляє в магнітну сферу нашої планети. Через це виникає явище, відоме всім нам, як магнітні бурі. До речі воно є причиною полярного сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людину

Аномальна сонячна активність суттєво впливає на самопочуття людини. Щоб покращити свій стан, потрібно більше часу гуляти на свіжому повітрі, вранці прийняти контрастний душ, пити більше води та/або трав’яних чаїв, уникати стресу, відмовитися від вживання алкоголю та енергетичних напоїв, а також мати при собі ліки, які ви зазвичай вживаєте, якщо страждаєте від хронічних захворювань. Також рекомендовано не сідати за кермо, адже можливі запаморочення. В дні максимальної сонячної активності краще ходити пішки або обрати громадський транспорт.