ПриватБанк не разрешил клиенту купить квартиру на законно заработанные средства: детали инцидента

ПриватБанк активно занимается финансовым мониторингом и проверяет происхождение средств собственных клиентов. Однако иногда их методы выглядят недостаточно продуманными. К примеру, на днях на сайте Минфина появился возмутительный комментарий от клиента финучреждения. Мужчина пожаловался, что не может купить квартиру, ведь ПриватБанк не разрешает ему произвести оплату. Говорит, что предоставил учреждению декларации о доходах за последние 6 лет, ведь зарегистрирован как ФЛП и все доходы облагает налогом. Но банк на это не отреагировал, заметив, что принимает во внимание доходы за последние три года, а за этот период мужчина не заработал сумму, которая нужна для покупки квартиры.
Детали инцидента
“Вопрос к представителям банка. Как за три года заработать на квартиру в Киеве? И мне финмониторинг отказал. Сказали, что не больше, чем за последние три года считается доход. И встает вопрос, какой нелепый придумал такие правила. И другой вопрос, как в реалиях Украины, тем более во время войны обычному смертному ФЛП заработать за три года на квартиру, да еще и в условиях войны Персональный менеджер ничем не помогла, как и консерж-сервис, полный непрофессионализм, просто потратил кучу времени и нервов, культурных слов для описания этой ситуации трудно подобрать”, — возмущается мужчина.
В банке только посоветовали мужчине еще раз обратиться в учреждение, и попытаться решить этот вопрос.
Что такое денежный мониторинг?
Каждый банк должен хорошо знать своего клиента, при открытии счета в анкете клиент должен указывать основные данные о себе: размер зарплаты, наличие имущества и т.д. Затем в течение всего периода обслуживания банк контролирует некоторые операции клиента, и являются ли они логичными и не резонируют с информацией, которую тот о себе предоставил.
Например, вызывать сомнение и более подробную проверку могут переводы нетипичных для клиента сумм, дробление крупных сумм и т.п. Все это, конечно же, делается во избежание теневого отмывания средств и для выявления лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и не желающих платить налоги.
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