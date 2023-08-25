В Украине повысят минимальную зарплату и пенсию: названы сроки и суммы

Из-за войны в Украине заморозили уровень минималки и пенсий. Отменено и большинство перерасчетов. Осталась только мартовская индексация и несколько базовых доплат к пенсии, под которые подпадают не все пенсионеры. Но вот уже постепенно появляется информация о планировании бюджета на 2024 год. В сети появилась информация, что пенсия и минимальная зарплата будут повышены. Однако, к сожалению, это не поможет людям меньше чувствовать инфляцию.

Выплаты возрастут в результате индексации

Повышение произойдет опять же в марте, и по предварительным данным минимальная пенсия будет составлять 2361 гривну, то есть вырастет на 268 гривен. А минимальная зарплата вырастет на 1300 гривен и составит 8000 гривен. Правда, зарплата будет расти в два этапа, и уже в январе должна составлять 7100, а потом дорасти до 8000 гривен.

Эту информацию Министерство финансов уже разослало в большинство ведомств. Правда, Министерство финансов это не последняя инстанция, которая принимает данное решение. Здесь только рассчитывают показатели, а дальше их должны согласовать с Кабмином и утвердить в Парламенте.

Подобный размер повышений – это плохая новость

Как отмечают эксперты, учитывая 2022 и 2023 год, в 2024 году цены вырастут примерно на 50% по сравнению с предыдущими годами. То есть, только чтобы компенсировать эту разницу в цене пенсия должна составлять минимум 2944 гривны. А чтобы люди почувствовали улучшение, то еще больше, чем эта отметка. То есть, несмотря на повышение выплат, платежеспособность украинцев только снизится.

Более того, пенсия не “догонит” инфляцию и в последующих годах, ведь по предварительным прогнозам в 2025 она составит лишь 2573 гривны, а в 2026-м 2774 гривны, тогда как цены на продукты и услуги тоже не будут стоять на месте.

Что касается минимальной зарплаты, то ситуация идентична и это пугает многих экспертов. Они говорят, что после войны люди не будут работать за такие средства и будет наблюдаться очередной массовый отток граждан за границу.