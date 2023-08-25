В Україні підвищать мінімальну зарплату та пенсію: названо терміни і суми

Через війну в Україні заморозили рівень мінімалки та пенсій. Скасовано й більшість перерахунків. Залишилася лише березнева індексація та кілька базових доплат до пенсії під котрі підпадають не всі пенсіонери. Та ось, вже поступово з’являється інформація про планування бюджету на 2024 рік. В мережі з’явилася інформація, що пенсія та мінімальна зарплата будуть підвищені. Однак на жаль це не допоможе людям менше відчувати інфляцію.

Виплати зростуть внаслідок індексації

Підвищення відбудеться знову ж у березні, і за попередніми даними мінімальна пенсія становитиме 2361 гривню, тобто зросте на 268 гривень. А мінімальна зарплата зросте на 1300 гривень і становитиме 8000 гривень. Щоправда, зарплата зростатиме у два етапи, і вже у січні має становити 7100, а потім дорости до 8000 гривень.

Цю інформацію Міністерство фінансів вже розіслало у більшість відомств. Щоправда, Міністерство фінансів це не остання інстанція, яка приймає дане рішення. Тут лише розраховують показники, а далі їх мають узгодити з Кабміном та затвердити у Парламенті.

Подібний розмір підвищень — це погана новина

Як зазначають експерти, враховуючи 2022 і 2023 рік, у 2024 році ціни виростуть приблизно на 50% порівняно з попередніми роками. Тобто, лише щоб компенсувати цю різницю в ціні пенсія мала б становити мінімум 2944 гривні. А щоб люди відчули покращення, то більше ніж ця позначка. Тобто попри підвищення виплат, платоспроможність українців лише знизиться.

Ба більше, пенсія не “наздожене” інфляцію й у наступних роках, адже за попередніми прогнозами у 2025 вона становитиме лише 2573 гривні, а у 2026-му 2774 гривні, тоді як ціни на продукти й послуги теж не стоятимуть на місці.

Стосовно мінімальної зарплати, то ситуація ідентична і це лякає багатьох експертів. Вони кажуть, що після закінчення війни люди не працюватимуть за такі кошти й спостерігатиметься черговий масовий відтік громадян закордон.