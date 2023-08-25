Ощадбанк выплачивает украинцам гранты на сумму 4000 евро: заявку уже можно подавать

Во время войны в Украине уже не раз объявляют о различных видах грантовой помощи. Сориентирована она преимущественно на малый и средний бизнес, крафтовые производства, предпринимателей, которые только хотят запустить собственное дело, или усовершенствовать уже существующее. В настоящее время стартует подача заявок на второй этап грантовой помощи Грант от EU4Business для микробизнеса. В ней принимает участие Ощадбанк, который будет начислять средства победителям. Их должно быть 250, и на этот раз это предприниматели, которые вернулись на освобожденные от оккупации территории Донецкой, Киевской (кроме Киева), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

Подавать заявки можно до 4 сентября

Подавать заявки можно на портале “Дия” в период с 22 августа по 4 сентября. После этого все заявки будут пересмотрены и проанализированы и выберут 250 победителей, которые получат по 4000 евро в гривневом эквиваленте.

Победителей будут выбирать по следующим параметрам:

По степени убытков, полученных бизнесом в результате боевых действий. По потенциалу, которым располагает компания. По перечню действий, которые необходимо выполнить, чтобы возобновить работу.

Эту систему придумал Фонд развития предпринимательства.

Вырученные средства можно использовать только по назначению

Полученные средства можно потратить исключительно на статьи расходов, которые предприниматель укажет в поданной заявке. Это может быть специальное оборудование или сырье, зарплата работникам, арендная плата за коммерческое помещение или какие-то бытовые вещи, необходимые для жизнедеятельности бизнеса.

Контроль над деловой репутацией предпринимателей и целевым расходованием средств будет осуществлять Ощадбанк.

Напомним, что финансирование этой грантовой программы осуществляется правительством Германии вместе с Европейским союзом и немецкой организацией GIZ. Впоследствии будет еще два этапа, в течение которых заявки смогут подавать еще 500 предпринимателей из разных украинских областей.