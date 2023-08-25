Ощадбанк виплачуватиме українцям гранти на суму 4000 євро: заявку вже можна подавати

Під час війни в Україні вже неодноразово оголошують про різноманітні види грантової допомоги. Зорієнтована вона переважно на малий та середній бізнес, крафтові виробництва, підприємців, які лише хочуть запустити власну справу, або ж вдосконалити вже існуючу. Наразі, стартує подача заявок на другий етап грантової допомоги Грант от EU4Business для мікробізнесу. В ній бере участь Ощадбанк, який власне нараховуватиме кошти переможцям. Їх має бути 250 і цього разу це підприємці, які вернулися на звільнені від окупації території Донецької, Київської (крім Києва), Чернігівської, Сумської, Харківської і Херсонської областей.

Подавати заявки можна до 4 вересня

Подавати заявки можна на порталі “Дія” у період з 22 серпня по 4 вересня. Після цього всі заявки буде переглянуто та проаналізовано і виберуть 250 переможців, які отримають по 4000 євро у гривневому еквіваленті.

Переможців обиратимуть за наступними параметрами:

За рівнем збитків, які отримав бізнес внаслідок бойових дій. За потенціалом, який має компанія. За переліком дій, які потрібно виконати, щоб відновити роботу.

Цю систему придумав Фонд розвитку підприємництва.

Отримані кошти можна використати лише за призначенням

Отримані кошти можна витратити виключно на ті статті витрат, які підприємець вкаже у поданій заявці. Це може бути спеціальне обладнання чи сировина, зарплата працівникам, орендна плата за комерційне приміщення, чи якісь побутові речі необхідні для життєдіяльності бізнесу.

Контроль за діловою репутацією підприємців та цільовим витрачанням коштів здійснюватиме Ощадбанк.

Нагадаємо, що фінансування цієї грантової програми здійснює уряд Німеччини разом з Європейським союзом та німецькою організацією GIZ. Згодом буде ще два етапи, протягом котрих заявки зможуть подавати ще 500 підприємців з різних українських областей.