Эксперты объяснили, почему важно выключать Wi-Fi каждый раз при выходе из дома

Сегодня уже у каждого есть смартфон с опцией Wi-Fi. Но мало кто знает, какие риски для пользователей может нести эта функция, если не знать, как правильно ею управлять. К примеру, как часто вы выключаете вай-фай выходя из дома? Вероятно никогда. А эксперты утверждают, что это обязательно нужно делать. На это есть несколько уважительных причин.
Почему нужно выключать вай фай?
Некоторые причины достаточно стандартны и вполне логичны. Любая дополнительно включенная опция провоцирует уменьшение уровня заряда. Отсюда и большее износ аккумулятора и перегрев смартфона. Именно поэтому, выходя из дома, желательно выключать все, чем точно не будете пользоваться и опцию беспроводного доступа к Интернету тоже.
Также, вай фай рекомендовали выключать в период постоянных блэкаутов, ведь так можно дольше оставлять телефон заряженным.
Вторая причина – и она более существенная – защита личных данных. К сожалению, если вы оставляете вай фай включенным, то остаетесь уязвимыми для аферистов.
Дело в том, что смартфон будет автоматически ловить все доступные точки доступа и подключаться к ним. Такие открытые сети не имеют абсолютно никакой защиты, поэтому мошенники очень часто именно этим путем охотятся за своей жертвой. Далее им легко получить доступ к вашим личным данным, например, аккаунтам, а оттуда уже и к мобильному банкингу.
Как еще защититься от мошенников?
В последнее время кражи средств с карт путем доступа к мобильным телефонам пользователей очень популярны. В частности, ПриватБанк даже ввел для клиентов дополнительную верификацию, при проведении некоторых операций в Приват24. Дело в том, что сейчас мошенники активно воруют мобильные телефонные номера. В Украине каждый может заявить, что его номер потерян и восстановить его, назвав последнюю дату пополнения и три номера, на которые в последний раз были совершены звонки. Поэтому, если вам звонят по телефону неизвестные номера, а на счет были зачислены неизвестные средства, обратитесь к мобильному оператору и заблокируйте возможность удаленного восстановления номера.
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