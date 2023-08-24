В Украине начинается усиление мобилизации: введут электронный военный билет

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении мобилизационных мероприятий. По его словам представители Вооруженных сил Украины хотят, чтобы армейские ряды пополнялись активнее.

Во время пресс-конференции Зеленский отметил, что к нему обращаются военные, которые не имеют возможности отдохнуть из-за отсутствия опытных бойцов, сданных их заменить. Именно поэтому мобилизацию будут усиливать.

В целом в Украине продолжается всеобщая мобилизация, поэтому всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет продолжают вручать повестки. В дальнейшем ситуация будет еще более сложной, об этом предупредил Министр обороны Алексей Резников

По его словам Территориальные центры комплектования и социальной защиты получат доступ ко всем государственным реестрам. По его словам обмен данными от реестров Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии, Министерства иностранных дел, Госпогранслужбы позволит людям тратить меньше времени на визиты в ТЦК для актуализации данных.

Масштабная цифровизация может происходить уже этой осенью. Все реестры, которые есть, будут автоматически заходить в общую базу, поэтому Территориальные центры комплектования будут иметь меньше поводе беспокоить граждан, ведь у них будут все необходимые данные.

По словам экспертов, министр обороны намекнул на введение в Украине с середины осени электронного военного билета.

Таким образом, Территориальные центры комплектования будут иметь всю информацию о гражданах – начиная от прописки и количества детей, до семейного статуса, оплаты налогов, а также пересечения границы.

Эта новость является достаточно неутешительной, ведь когда весной звучала информация о повестках в действии или мессенджерах, это вызвало волну возмущения среди украинцев.

Напомним, недавно Владимир Зеленский сообщил о роспуске областных военкоматов, ведь многие из них начали пользоваться служебным положением ради собственного обогащения. Один из недавних случаев, военком из Львова заставлял солдат строить ему дом.