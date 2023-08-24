В Україні починається посилення мобілізації: запровадять електронний воєнний квиток

Днями президент України Володимир Зеленський заявив про посилення мобілізаційних заходів. За його словами представники Зболених сил України хочуть, щоб армійські ряди поповнювалися активніше.

Під час пресконференції Зеленський зазначив, що до нього звертаються військові, які не мають можливості відпочити через відсутність досвідчених бійців, зданих їх замінити. Саме тому мобілізацію посилюватимуть.

Загалом в Україні триває загальна мобілізація, тож всім чоловікам у віці від 18 до 60 років продовжують вручати повістки. Надалі ситуація буде ще більш складною, про це попередив Міністр оборони Олексій Резніков

За його словами Територіальні центри комплектування та соціального захисту отримають доступ до всіх державних реєстрів. За його словами обмін даними від реєстрів Міністерства Юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Центральної виборчої комісії, Міністерства закордонних справ, Держприкордонслужби дозволить людям витрачати меншу часу на візити до ТЦК для актуалізації даних.

Масштабна цифровізація може відбуватися вже цієї осені. Всі реєстрі, які є, будуть автоматично заходити в загальну базу, тож Територіальні центри комплектування будуть мати менше приводі турбувати громадян, адже в них будуть всі потрібні дані.

За словами експертів, міністр оборони натякнув на запровадження в Україні з середини осені електронного військового квитка.

Таким чином, Територіальні центри комплектування будуть мати всю інформацію про громадян — починаючи від прописки та кількості дітей, до сімейного статусу, оплати податків, а також перетину кордону.

Ця новина є досить невтішною, адже коли навесні звучала інформація про повістки в дії чи месенджерах, е викликало хвилю обурення серед українців.

Нагадаємо, недавно Володимир Зеленський повідомив про розпуск обласних воєнкомів, адже чимало з них почали користуватися службовим становищем заради власного збагачення. Один із недавніх випадків, воєнком зі Львова змушував солдатів будувати йому будинок.