Важное сообщение от пенсионного фонда: нужно актуализировать данные, или вас лишат пенсии

В Пенсионном фонде Украины сообщили важную новость, которая касается немалого количества украинцев. Пенсионеры, которые получили новый паспорт должны в обязательном порядке обратиться в Пенсионный фонд для актуализации данных. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда винницкой области.

Формирование документации на выплату пенсий и других видов социальной помощи, за которые теперь отвечает пенсионный фонд, должны происходить на основании действующих документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Согласно сообщению Пенсионного фонда Украины, граждане, которые с момента назначения пенсионной выплаты сменили паспорт, независимо от причины (потеря, обмен и другие причины) должны немедленно обратиться в Пенсионный фонд Украины и предоставить актуальные документы.

Сделать это можно двумя путями:

лично в любом сервисном центре Пенсионном фонде Украины;

онлайн на официальном портале электронных услуг пенсионного фонда по ссылке https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoElectronIssueChange.

Отметим, что в 2024 году Министерство финансов планирует повысить пенсии украинцев в среднем на 12:%. При этом эксперты сообщают, что за три года, то есть с 2022 до 2024 года стоимость товаров первой необходимости и вообще всего остального возрастет примерно на 50%. Таким образом увеличение пенсии мизерное, поэтому миллионы украинцев продолжат жить за чертой бедности. Отметим, что пенсионеры со статусом внутренних переселенцев дополнительно получают выплату от государства в размере две тысячи гривен.

За 2023 год миллионы пенсионеров получили надбавки к пенсии, но несмотря на все, этого оказалось мало, чтобы вернуть довоенную покупательную способность. Подорожание электроэнергии и продуктов первой необходимости заставляет пенсионеров экономить буквально на всем. Из положительного – право получать субсидию на оплату коммуналки, с недавних пор по упрощенному формату. Достаточно лишь подать заявление в ПФУ, а дальше специалисты заполнят декларацию за вас, беря информацию из государственных реестров.