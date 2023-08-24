Важливе повідомлення від пенсійного фонду: потрібно актуалізувати дані, або вас позбавлять пенсії

В Пенсійному фонді Україні повідомили важливу новину, яка стосується чималої кількості українців. Пенсіонери, які отримали новий паспорт повинні в обов’язковому порядку звернутися до Пенсійного фонду для актуалізації даних. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду вінницької області.

Формування документації на виплату пенсій та інших видів соціальної допомоги, за які тепер відповідає пенсійний фонд, повинні відбуватися на підставі чинних документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, громадяни, які з моменту призначення пенсійної виплати змінили паспорт, незалежно від причини (втрата, обмін й інші причини) повинні негайно звернутися до Пенсійного фонду України та надати актуальні документи.

Зробити це можна двома шляхами:

особисто в будь-якому сервісному центрі Пенсійному фонді України;

онлайн на офіційному порталі електронних послуг пенсійного фонду за посиланням https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/InfoElectronIssueChange .

Зазначимо, що у 2024 році Міністерство фінансів планує підвищити пенсії українців в середньому на 12:%. При цьому експерти повідомляють, що за три роки, тобто з 2022 до 2024 року вартість товарів першої необхідності та загалом всього іншого зросте приблизно на 50%. Таким чином збільшення пенсії мізерне, тож мільйони українців продовжать жити за межею бідності. Зазначимо, що пенсіонери зі статусом внутрішніх переселенців додатково отримують виплату від держави у розмірі дві тисячі гривень.

За 2023 рік мільйони пенсіонерів отримали надбавки до пенсії, але попри все, цього виявилося замало, щоб повернути довоєнну купівельну спроможність. Здорожчання електроенергії та продуктів першої необхідності змушує пенсіонерів заощаджувати буквально на всьому. З позитивного — право отримувати субсидію на сплату комуналки, віднедавна за спрощеним форматом. Достатньо лише подати заяву до ПФУ, а далі спеціалісти заповнять декларацію за вас. беручи інформацію з державних реєстрів.