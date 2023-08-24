В Украине готовят масштабный перерасчет пенсий: кто получит 2 000 гривен дополнительно 

Минимальную пенсию в Украине в 2024 году увеличат с 2093 гривен до 2 361 гривны. При этом максимально возможная выплата увеличится на более 2, 6 тысячи гривен – до 23 610 гривен.

Известно, что министерство финансов разрабатывает бюджет страны на следующий год. Параллельно этим должны заниматься финансовые департаменты органов городской власти по всей стране.

Однако для подсчета бюджета нужно понимать множество макроэкономических показателей, речь идет об инфляции, темпах роста ВВП и другие. Эту информацию Минфин уже сообщил в ведомства. И на этом этапе украинцам стоит понять несколько важных моментов.

Минимальная заработная плата и минимальная пенсия утверждается в проекте бюджета, то есть эти показатели рассчитывают в Министерстве финансов, после чего их согласовывает Кабинет министров и утверждает парламент. Традиционно Министерство социальной политики и Министерство финансов конкурировало. Первое ведомство пыталось поднять пенсии и зарплаты на максимально возможные показатели, а второе – опасалось чрезмерных расходов и постоянно ссылалось на “международных партнеров”, пытаясь ограничить повышение.

Но в последнее время позиции Минсоца ослабли. Изначально ожидать резкого повышения социальных стандартов не стоит. В проекте, который планирует утвердить Кабинет министров и передать в Верховую раду, будут закладываться следующие показатели:

минимальная пенсия по состоянию на 2024 год будет составлять 2 361 гривну, то есть увеличится на 268 гривен или аж на 12,8%;

минимальная заработная плата составлять 8 000 гривен, то есть она вырастет на 1 300 гривен или на 19,4%. При этом запланировано постепенное повышение, первый этап состоится в январе, тогда минималку увеличат до 7 100 гривен, а уже с июня ее поднимут до 8 000 гривен.

А теперь к плохим новостям. За 2022, 2023 и 2024 год с учетом всех заложенных прогнозов цены вырастут на 52,2%. То есть, если только сгладить показатели обесценивания гривны, то минимальную пенсионную выплату должны увеличить до 2 944 гривен, но на это в государственном бюджете просто нет средств.