В Україні готують масштабний перерахунок пенсій: хто отримає 2 000 гривень додатково 

Мінімальну пенсію в Україні у 2024 році збільшать з 2093 гривень до 2 361 гривні. При цьому максимально можлива виплата збільшиться на понад 2, 6 тисячі гривень — до 23 610 гривень.

Відомо, що міністерство фінансів розробляє бюджет країни на наступний рік. Паралельно цим повинні займатися фінансові департаменти органів міської влади по всій країні.

Однак для підрахунку бюджету потрібно розуміти безліч макроекономічних показників, мова йде про інфляцію, темпи зростання ВВП та інші. Цю інформацію МІнфін вже повідомив у відомства. І на цьому етапі українцям варто зрозуміти кілька важливих моментів.

Мінімальна заробітна плата та мінімальна пенсія затверджується в проєкті бюджету, тобто ці показники розраховують в Міністерстві фінансів, після чого їх погоджує Кабінет міністрів та затверджує парламент. Традиційно Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів конкурувало. Перш відомство намагалося підняти пенсії та зарплати на максимально можливі показники, а друге — побоювалося надмірних витрат та постійно посилалося на “міжнародних партнерів”, намагаючись обмежити підвищення.

Але останнім часом позиції Мінсоцу ослабли. Від початку очікувати різке підвищення соціальних стандартів не варто. В проєкті, який планує затвердити Кабінет міністрів та передати в Верхову раду, будуть закладатися наступні показники:

мінімальна пенсія станом на 2024 рік складатиме 2 361 гривню тобто збільшиться на 268 гривень або аж на 12,8%;

мінімальна заробітна плата складати 8 000 гривень, тобто вона зросте на 1 300 гривень або на 19,4%. При цьому заплановано поступове підвищення, перший етап відбудеться в січні, тоді мінімалку збільшать до 7 100 гривень, а вже з червня її піднімуть до 8 000 гривень.

А тепер до поганих новин. За 2022, 2023 та 2024 рік з врахуванням всіх закладених прогнозів ціни зростуть на 52,2%. Тобто, якщо лише згладити показники знецінення гривні, то мінімальну пенсійну виплату повинні збільшити аж до 2 944 гривень, але на це в державному бюджеті просто немає коштів.