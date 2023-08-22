В НБУ допустили, когда изменятся тарифы на коммунальные услуги и в частности на газ

Пока в Украине повысили тарифы только на электроэнергию. Это было сделано в начале лета, однако, как отмечают в Правительстве повышение не последнее, просто оно будет постепенным и разделенным на несколько этапов. Что касается газа, то здесь остается действительным мораторий, подписанный Президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно данному мораторию, тарифы на газ не могут изменять до конца военного положения и еще шесть месяцев после его завершения. Но что будет потом? Насколько резки будут повышения, когда мораторий прекратит свое действие. И когда, по мнению НБУ, это может случиться.

Мораторий может действовать до 2025 года

Мораторий не только подорожание газа, но и другие коммунальные услуги, такие как горячая вода, может действовать до 2025 года. Таким образом, удастся сдерживать инфляцию. Об этом сообщил НБУ в своем инфляционном отчете. Также специалисты отметили, что надеются, что после отмены моратория, рост тарифов будет плавным.

“Учитывая высокую социальную значимость этого вопроса, ожидается, что повышение тарифов будет поэтапным. И продлится несколько лет вместе с расширением социальной поддержки”, — отметили в Нацбанке.

Правда, тарифы на электроэнергию и холодную воду сюда не входят, что позволяет допускать их подорожание гораздо раньше, чем в 2025 году. В НБУ заявили, что июньское повышение тарифов на электроэнергию оказалось немного больше, чем на это надеялись в регуляторе. Однако существенное влияние на инфляционные процессы не произошло.

В Министерстве энергетики заявили, что такой тариф был вынужденным, иначе отрасль просто не справится с расходами, которые сейчас имеет. В то же время Минэнерго обещают, что до конца отопительного сезона 2023-2024 тариф на электроэнергию больше расти не будет.

“Мы пока не планируем очередное увеличение тарифа. Мы очень надеемся, что с этим тарифом пройдем весь отопительный сезон“, – сказал министр энергетики Герман Галущенко.