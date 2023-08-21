Стало известно, как изменятся цены на продукты осенью и какие категории товаров удивят больше всего

Всегда, когда меняются сезоны это оказывает большое влияние на цены на продукты питания. Этому способствует ряд факторов: сезонность, тарифы, продолжительность светового дня и соответственно меньшее или большее количество потребленной электроэнергии. Традиционно осенью ценники тоже изменятся. Кое-что поползет вверх, но будут и такие категории товаров, что подешевеют. Так к чему быть готовым? Рассказываем.

Подешевеют овощи, а подорожает мясо

Прогнозы по ценам на некоторые продукты питания дал аналитик украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко.

Он утверждает, что существенно подешевеют овощи и фрукты, и не только из-за сезонности и неплохого урожая, но и из-за увеличения площадей посева и насаждений.

В то же время снова будут дорожать яйца. По мнению аналитика, десяток яиц будет стоить примерно 70 гривен.

“В холодный период времени 60-70 грн за десяток яиц – это реальная цена, которая может быть“, – сказал Гопка.

Вот что говорит специалист по другим категориям товара:

Лук больше не будет таким дорогим, как в начале лета. Его цена должна остановиться на отметке в 20-30 гривен за килограмм. В целом средняя цена овощей будет составлять 14-20 гривен. Что касается фруктов, то здесь тоже цены будут доступны, однако яблоки могут подорожать по сравнению с прошлым годом. Их урожай не самый лучший. А вот, что точно вырастет в цене – это мясо. Оно подорожает на 4–5%. Все потому, что спрос от покупателей на мясную продукцию остается высоким, а вот электроэнергия подорожала, да и логистика остается достаточно усложненной. Молочная продукция будет расти в цене, ведь с наступлением холодов фермерам приходится увеличивать расходы в несколько раз.

Гречка по сравнению с прошлым годом подешевела в среднем на 50% и ожидается, что она будет дешеветь еще больше, аграрии засеяли ею большие площади.