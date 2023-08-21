Стало відомо, як зміняться ціни на продукти восени та які категорії товарів здивують найбільше

Завжди, коли змінюються сезони це неабияк впливає на ціни на продукти харчування. Цьому сприяє ряд факторів: сезонність, тарифи, тривалість світлового дня й відповідно менша або більша кількість спожитої електроенергії тощо. Традиційно восени цінники теж зміняться. Дещо поповзе вгору, але будуть й такі категорії товарів, що подешевшають. То до чого бути готовим? Розповідаємо.

Подешевшають овочі, а подорожчає м’ясо

Прогнози стосовно цін на деякі продукти харчування дав аналітик українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

Він стверджує, що суттєво подешевшають овочі та фрукти, і не лише через сезонність та непоганий врожай, а й через збільшення площ посіву і засаджень.

Водночас знову будуть дорожчати яйця. На думку аналітика десяток яєць коштуватиме приблизно 70 гривень.

“У холодний період часу 60-70 грн за десяток яєць – це реальна ціна, яка може бути“, – сказав Гопка.

Ось, що спеціаліст каже, стосовно інших категорій товару:

Цибуля більше не буде такою дорогою, як на початку літа. Її ціна мала б зупинитися на позначці у 20-30 гривень за кілограм. А загалом середня ціна овочів становитиме 14-20 гривень. Щодо фруктів, то тут теж ціни будуть доступними, однак яблука можуть подорожчати порівняно з минулим роком. Їх врожай не найкращий. А от, що точно зросте в ціні — це м’ясо. Воно подорожчає на 4-5%. Все через те, що попит від покупців на м’ясну продукцію залишається високим, а от електроенергія подорожчала, та й логістика залишається доволі ускладненою. Молочна продукція також зростатиме в ціні, адже з настанням холодів фермерам доводиться збільшувати витрати в декілька разів.

Гречка порівняно з минулим роком подешевшала в середньому на 50% і очікується, що вона буде дешевшати ще більше, адже аграрії засіяли нею більші площі.