Достаточно имени и номера телефона: получить гуманитарную помощь могут все украинцы

Все граждане Украины, независимо от места жительства и статуса, которые нуждаются в помощи, могут получить бесплатные продукты питания, средства гигиены, витамины и одежду.

Гуманитарную помощь предоставляет онлайн портал “Поряд”, который объединяет украинцев, нуждающихся в помощи и тех, кто имеет желание и возможность ее предоставить. Поддержку оказывают не только волонтеры, но и обычные люди, которые хотят помочь другим.

На платформе можно получить наборы продуктов питания, гигиенические средства, лекарства, витаминные добавки, одежду, транспорт и прочее.

Подать запрос на получение помощи может любой украинец, которому нужна помощь.

Для получения помощи нужно заполнить и отправить форму. Сделать это можно по ссылке https://poryad.in.ua/. Перейдите по ссылке и нажмите кнопку “Нужна помощь”.

В заявке просят предоставить следующую информацию:

имя и фамилия;

контактный номер телефона;

адрес электронной почты;

контактные данные в популярных мессенджерах, таких как Telegram и Viber;

указать, что именно вам нужно;

выбрать способ получения помощи, лично, Укрпочтой, Новой почтой или другой удобный способ.

Как только по вашему запросу появится предложение, с вами сразу свяжутся для уточнения деталей и способов оказания помощи.

Относительно лиц, наиболее пострадавших от войны, а именно люди, проживающие в зоне ведения боевых действий, а также со статусом ВПЛ имеют возможность получить финансовую помощь от ООН и различных фондов, которые оказывают помощь пострадавшим от войны украинцам. Также люди со статусом внутренних переселенцев имеют право на получение денежной помощи от нашего государства. Речь идет о выплате двух тысяч гривен для взрослых и трех тысяч гривен для детей и лиц с инвалидностью. Что касается помощи от международных фондов, то обычно они платят 2200 гривен в течение трех месяцев. Такие суммы хоть и небольшие, но это существенная помощь людям, которые были вынуждены покинуть все, чтобы спастись от войны.