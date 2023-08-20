Достатньо імені та номера телефону: отримати гуманітарну допомогу можуть всі українці

Всі громадяни України, незалежно від місця проживання та статусу, які мають потребу в допомозі, можуть отримати безкоштовні харчові продукти, засоби гігієни, вітаміни та одяг.

Гуманітарну допомогу надає онлайн портал “Поряд”, який об’єднує українців, які потребують допомоги та тих, хто має бажання та можливість її надати. Підтримку надають не лише волонтери, але й звичайні люди, які хочуть допомогти іншим.

На платформі можна отримати набори харчових продуктів, гігієнічні засоби, ліки, вітамінні добавки, одяг, транспорт та інше.

Подати запит на отримання допомоги може будь-який українець, якому потрібна допомога.

Для отримання допомоги потрібно заповнити та надіслати форму. Зробити це можна за посиланням https://poryad.in.ua/. Перейдіть за посиланням та натисніть кнопку “Потрібна допомога”.

В заявці просять надати таку інформацію:

імя та прізвище;

контактний номер телефону;

адресу електронної пошти;

контактні дані в популярних месенджерах, таких як Telegram та Viber;

вказати, що саме вам потрібно;

обрати спосіб отримання допомоги, особисто, Укрпоштою, Новою поштою чи інший зручний спосіб.

Як тільки за вашим запитом з’явиться пропозиція, з вами одразу зв’яжуться для уточнення деталей та способів надання допомоги.

Щодо осіб, які найбільше постраждали від війни, а саме люди, які проживають в зоні ведення бойових дій, а також зі статусом ВПО мають можливість отримати фінансову допомогу від ООН та різних фондів, які надають допомогу постраждалим від війни українцям. Також люди зі статусом внутрішніх переселенців мають право на отримання грошової допомоги від нашої держави. Мова йде про виплату двох тисяч гривень для дорослих та трьох тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Щодо допомоги від міжнародних фондів, то зазвичай вони платять 2200 гривень протягом трьох місяців. Такі суми хоч і невеликі, але це суттєва допомога людям, як були змушені покинути все, аби врятуватися від війни.