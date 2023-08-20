В некоторых областях Украины повысили зарплаты: насколько значительный рост: насколько значительный

Этим летом в Украине сразу в четырех областях выросла средняя заработная плата. Таким образом в Киевской области медиана сумм, которые готовы платить работодатели, составляет около 19 тысяч гривен.

Также зарплаты выросли в Днепропетровской, Львовской и Одесской областях. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на популярном портале по поиску работы.

Согласно статистике уже в конце этого лета зарплаты изменились следующим образом:

теперь 16,5 тысячи гривен вместо 16 тысяч гривен получают в Днепропетровской области;

на Киевщине средняя зарплата выросла с 18,75 тысячи гривен до 19 тысяч гривен;

на Львовщине в среднем получают не 16,77 тысячи гривен, а 17 тысяч гривен;

Одесская область тоже может похвастаться увеличением средней заработной платы с 16,75 тысячи гривен до 17,32 тысячи гривен.

Относительно доступных вакансий, то первое по популярности место занимает должность продавца консультанта со средней заработной платой 14 тысяч гривен. На втором месте идут менеджеры по продажам, им платят чуть больше, 22,5 тысячи гривен. Тройку лидеров замыкают повара с заработной платой 17 тысяч гривен.

Также активно ищут водителей, им предлагают около 22 тысяч гривен, а также администраторов, которым будут платить около 15 тысяч гривен. А еще бухгалтеров, которые получают в среднем 17,5 тысячи гривен и кассиров с несколько меньшей зарплатой, на уровне 13,5 тысячи гривен. Также есть спрос на барист, грузчиков и менеджеров по работе с клиентами.

При этом украинцы без опыта работы могут зарабатывать от 30 тысяч гривен. В первую очередь это предложение актуально для водителей, риелторов и официантов. При этом реальная заработная плата этих людей полностью будет зависеть от результатов работы. Поэтому, если у вас врожденный талант продавать, то можно попробовать себя в этой сфере деятельности.

В целом рынок труда в Украине вышел на довоенный уровень, если судить по количеству вакансий, которые предлагаются платформами по поиску работы. В то же время ситуация неутешительная, ведь уровень безработицы все еще достаточно высок, а заработные платы не слишком высоки.