В деяких областях України підвищили зарплати: наскільки значне зростання

Цього літа в Україні одразу в чотирьох областях зросла середня заробітна плата. Таким чином в Київській області медіана сум, які готові платити роботодавці, складає близько 19 тисяч гривень

Також зарплати зросли в Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Про це свідчать дані, оприлюднені на популярному порталі з пошуку роботи.

Згідно зі статистикою вже в кінці цього літа зарплати змінились наступним чином:

тепер 16,5 тисяч гривень замість 16 тисяч гривень отримують в Дніпропетровській області;

на Київщині середня зарплата зросла з 18,75 тисячі гривень до 19 тисяч гривень;

на Львівщині в середньому отримують від не 16,77 тисячі гривень, а 17 тисяч гривень;

Одещина теж може похвалитися збільшенням середньої заробітної плати з 16,75 тисячі гривень до 17,32 тисячі гривень.

Щодо доступних вакансій, то перше за популярністю місце займає посада продавця консультанта з середньою заробітною платою 14 тисяч гривень. На другому місці йдуть менеджери з продажу, їм платять трохи більше, 22,5 тисячі гривень. Трійку лідерів замикають кухарі з заробітною платою 17 тисяч гривень.

Також активно шукають водіїв, їм пропонують близько 22 тисяч гривень, а також адміністраторів, яким платитимуть близько 15 тисяч гривень. А ще бухгалтерів, які отримують в середньому 17,5 тисяч гривень та касирів з дещо меншою зарплатою, на рівні 13,5 тисяч гривень. Також є попит на барист, вантажників та менеджерів по роботі з клієнтами.

При цьому українці без досвіду роботи можуть заробляти від 30 тисяч гривень. В першу чергу ця пропозиція актуальна для водіїв, рієлторів та офіціантів. При цьому реальна заробітна плата цих людей повністю буде залежати від результатів роботи. Тож, якщо у вас природжений талант продавати, то можна спробувати себе в цій сфері діяльності.

Загалом ринок праці в Україні вийшов на довоєнний рівень, якщо судити за кількістю вакансій, які пропонуються платформами з пошуку роботи. Водночас ситуація невтішна, адже рівень безробіття все ще досить високий, а заробітні плати не надто високі.