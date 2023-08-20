Выплаты пенсий на банковскую карту могут прекратить: названы причины и альтернативы

Некоторым украинцам прекратят начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. В частности такое развитие событий возможно в случае выявления факта предоставления получателем документов, содержащих ложные данные.

Также прекратить выплату могут, если пенсионер проживает за пределами Украины. При условии, что иное не предусмотрено международными договоренностями.

И конечно, выплаты на карту прекращают, если получатель выплаты умер. Таким образом, все застрахованные лица должны своевременно сообщать органы Пенсионного фонда Украины об изменениях данных, которые вносят в персональную учетную карточку в системе персонифицированного учета/госреестр общеобязательного государственного социального страхования или о выезде за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что украинские пенсионеры при назначении им пенсии по возрасту могут получить от государства меньшую пенсию, чем им того бы хотелось. Особенно это касается пенсионеров, которые празднуют день рождения в начале года или в конце.

Заявление на получение пенсии рекомендуют подавать за месяц или два до наступления пенсионного возраста. Для примера, издание “Социальная платформа” приводит в пример историю 60-летней женщины, которая достигла пенсионного возраста в январе 2023 года, но заявление она подала еще в декабре 2022 года. Дело в том, что в действующем законодательстве у украинских пенсионеров есть три месяца с даты наступления пенсионного возраста, чтобы подать заявление на назначение пенсии.

Также началась масштабная верификация получателей социальных расходов. Для этого лицо должно обратиться в Ощадбанк с карточкой и документом, подтверждающим личность. В банке проведут простую процедуру, в терминале выполнят несложную операцию, например, проверить баланс по карте. Лицо должно будет ввести PIN-код. Если не обратиться в банк для верификации, то выплату социальной помощи прекратят, пока лицо не обратится в банк.

Также теперь в ПФУ можно заменить пенсионное удостоверение в случае его потери. В таком случае возможно восстановление как в формате книги, так и в электронном.