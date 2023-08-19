В Минэнерго предоставили список областей, жители которых будут мерзнуть зимой

Плановые технические работы на объектах энергетики в Украине идут по запланированному графику. Поэтому при отсутствии новых атак российских оккупантов на энергосистему ситуация будет оставаться относительно стабильной, хотя и в Минэнерго не отрицают отключений электроэнергии, особенно в сильные морозы, когда потребление электроэнергии на максимуме. Но сложная ситуация, особенно в приграничных областях с РФ, а также на прифронтовых территориях. Об этом во время брифинга рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

В каких областях возникнут трудности

По словам Галущенко, самой сложной ситуация будет в тех регионах, где продолжаются постоянные обстрелы. Это Херсон, Харьков и другие прифронтовые территории. В этот же перечень входит и Николаев, а также Запорожье, откуда каждый день поступает информация об обстрелах. В дополнение еще и Черниговщина и Сумщина.

Сообщается, что в августе и сентябре этого года ожидается ключевая нагрузка из-за ремонтов на тепловую генерацию, из-за чего планируется вывод еще одного теплового блока в ремонт. Галущенко подчеркивает, что все идет по графику.

По словам министра, в зиму планируют зайти с теми мощностями, которые были запланированы ранее.

Генерация в Украине прежде всего зависит от работы атомных электростанций. Атомная энергетика даже в условиях потери Запорожской атомной станции сейчас производит более 50% электроэнергии в Украине.

Также достаточно сложной будет ситуация с обогревом. Температура в домах украинцев не будет превышать 17-18 градусов. К тому же Украине нужна помощь западных партнеров с закупкой газа, иначе пережить отопительный сезон будет крайне сложно.

Украинцев призывают уже сейчас проверить состояние генераторов, приобрести павербанки, теплые одеяла, по возможность дрова и другие вещи, которые помогут пережить зиму. Ведь она будет сложной, как минимум такой же как предыдущая.