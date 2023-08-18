Популярная сеть электроники массово закрывает свои магазины: возможно полное исчезновение с рынка

Война внесла коррективы во многих областях бизнеса. Некоторые компании, которые выглядели крайне успешными и крепкими, сдаются и буквально прекращают свою деятельность. Немалый кризис затронул и сеть Эльдорадо. Они частично начали закрывать магазины еще в 2021 году, когда бурлила пандемия. В 2022 и 2023 эта тенденция только усилилась. Только за 2022 год количество магазинов сократилось на 40 (общее их количество в 2021 году составило 129). В 2023 году также уже известно о закрытии около 24 магазинов в разных регионах страны. В торговых центрах все чаще исчезают вывески компании, а работников отправляют в отпуск на неопределенный срок.

Что говорят в компании?

Представители компании неохотно комментируют столь негативную динамику. Относительно IT-специалистов, которых якобы массово уволили, говорят, что никто никого не увольнял. Многие проекты временно поставлены на паузу, а затем всех вернут к работе. Главные конкуренты компании анонимно рассказывают, что самые большие проблемы в Эльдорадо начались в 2023 году, когда в результате резко упали продажи. Также дополнительным толчком к банкротству стали поставщики, которые изменили условия сотрудничества и теперь хотят предоплату.

Есть и информация, что у Эльдорадо большие кредиты в банках, которые нет возможности вовремя покрывать. Ну и вообще, на украинском рынке это не самая большая сеть электроники и есть намного сильнее игроки, которые лучше переживают эти сложные времена.

Пока пресса регулярно обращается к представителям компании за официальными комментариями, но каждый раз получает отказы.

Также следует не забывать, что конечным бенефициаром сети является Виктор Полищук, а у него сейчас немалые проблемы из-за торгового центра Гулливер, за который он должен возвращать государству средства.

Словом, выживает ли в этих условиях многими любимая сеть пока неизвестно.