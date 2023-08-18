Популярна мережа електроніки масово закриває свої магазини: можливе повне зникнення з ринку

Війна внесла корективи у багатьох сферах бізнесу. Деякі компанії, які виглядали вкрай успішними та міцними, здаються і буквально припиняють свою діяльність. Неабияка криза торкнулась і мережі Ельдорадо. Вони частково почали закривати магазини ще у 2021 році, коли вирувала пандемія. У 2022 і 2023 роках ця тенденція тільки посилилась. Лише за 2022 рік кількість магазинів скоротилася на 40 (загальна їх кількість у 2021 році становила 129). У 2023 році також вже відомо про закриття близько 24 магазинів у різних регіонах країни. В торгових центрах все частіше зникають вивіски цієї компанії, а працівників відправляють у відпустку на невизначений термін.

Що кажуть у компанії?



Представники компанії неохоче коментують таку негативну динаміку. Стосовно ІТ-фахівців, яких начебто масово звільнили кажуть, що ніхто нікого не звільняв. Багато проєктів тимчасово поставлено на паузу, і потім всіх повернуть до роботи. Головні конкуренти компанії анонімно розповідають, що найбільші проблеми в Ельдорадо розпочалися у 2023 році, коли через війну різко впали продажі. Також, додатковим поштовхом до банкрутства стали постачальники, які змінили умови співпраці й тепер хочуть передоплату.

Є й інформація, що Ельдорадо має великі кредити у банках, які немає змоги вчасно покривати. Ну і загалом, на українському ринку це не найбільша мережа електроніки і є набагато сильніші гравці, які краще переживають ці складні часи.

Наразі преса регулярно звертається до представників компанії за офіційними коментарями, але щоразу отримує відмови.

Також, слід не забувати, що кінцевим бенефіціаром мережі є Віктор Поліщук, а у нього зараз чималі проблеми через торговий центр Гулівер, за який він повинен повертати державі кошти.

Словом, чи виживе у цих умовах багатьма улюблена мережа — поки невідомо.