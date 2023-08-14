Осень начнется с серьезных вызовов для трех знаков Зодиака: прогноз на сентябрь

Сентябрь – это всегда период разнообразных забот и многих задач. После жаркого и расслабленного отпусками лета влиться в рабочий ритм для многих очень сложно. Кто-то будет чувствовать себя комфортно, ведь соскучился по обыденной рутине, тогда как другие столкнутся со многими испытаниями. Астрологи выделили три знака Зодиака, которым стоит уже морально готовиться к насыщенному и не самому легкому месяцу.

Телец

Больше всего дилемм и противоречий вы встретите в личной жизни. С партнером будет много споров, к вам будут частенько приходить мысли тот ли человек рядом с вами. Астрологи говорят, что все это удастся решить, если думать не только холодным умом, но и подключать сердце. Прекрасно, если с вашей второй половинкой вы сможете выйти на новый этап взаимопонимания и хотя бы откровенно общаться не умалчивая обиды. В сентябре ждет и много других непростых решений, однако вам очень поможет ваша склонность и умение все анализировать и продумывать до мелочей.

Весы

Сентябрь начнется на очень оптимистической ноте и будет казаться, что ничего не сможет испортить ваше настроение. Но, к сожалению, уже в первую неделю месяца возможны первые серьезные эмоциональные качели. Они будут сопровождать вас довольно часто и в разных сферах жизни. В этом месяце будьте внимательны к людям, родившимся под знаками Близнецы и Стрелец. Они внесут в вашу жизнь незаурядные изменения. В общем, астрологи советуют в сентябре побольше рационального мышления и холодного ума. Не действуйте в порыве эмоций, иначе сильно пожалеете о большинстве своих поступков.

Водолей

Астрологи говорят, что большинство Водолеев в сентябре могут ощущать апатию и непонимание, что они хотят и куда должны двигаться. Специалисты советуют дать себе немного времени, взять паузу в бытовых делах, и не торопить события. Перед вами будет немало непростых решений, однако при грамотном анализе и соотношении всех рисков и преимуществ вы сделаете правильный выбор.