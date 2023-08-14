Вікову доплату до пенсії нарахують не всім: хто залишиться без надбавки?

В Україні вже кілька років діє так звана вікова доплата до пенсії. Її розмір залежить від віку отримувача. Наприклад, ті кому виповнилося 70 років починають отримувати пенсію на 300 гривень більшу. Ті кому 75+ по 400 гривень. 80-річним підвищують пенсію на 500 гривень. Однак претендувати на цю доплату можуть не всі. У Пенсійному Фонді України пояснили кому не варто чекати на ці гроші та чому.

В яких випадках надбавки не буде?

В першу чергу доплату не отримають люди пенсія яких більша ніж 10 340 гривень. Мовляв, це пенсія, яка вважається вищою середньої по Україні й вікові надбавки в такому випадку не передбачені. Також, доплату можуть не отримати люди, яким лише виповнилося 70, 75 чи 80 років. Виплатний період триває з 4 по 25 число кожного місяця, тож інколи надбавку можуть просто не встигнути нарахувати, якщо день народження припадає на кінець місяця. Проте вже наступного місяця надбавка буде нарахована.

“Якщо пенсія такої особи менша за 10 340 грн і їй виповнилося 70 років, то надбавку у сумі 300 гривень вона обов’язково отримуватиме. Просто в перший місяць після досягнення 70-річчя ця доплата сплачується з числа, коли особа відзначила день народження“, – пояснили спеціалісти.

Жодних інших доплат цього року більше не передбачено. У 2023-му їх кількість сильно обмежена через війну та критичну економічну ситуацію в країні.

Людям радять накопичувати додаткову пенсію

Також у ПФУ регулярно наголошують на доречності приватних пенсійних фондів, які вже створюють по Україні. Мовляв, власні накопичення — це світова практика, а в Україні й взагалі перша необхідність. Все через те, що молоді люди переважно працюють за зарплату у “конверті”, або ж є самозайнятими та не сплачують податків. Стаж відповідно не нараховується і пенсії у майбутньому не буде. Приватні фонди дозволяють накопичити її самостійно.