Возрастную доплату к пенсии насчитают не всем: кто останется без прибавки?

В Украине уже несколько лет действует так называемая возрастная доплата к пенсии. Ее размер зависит от возраста получателя. Например, те, кому исполнилось 70 лет, начинают получать пенсию на 300 гривен больше. Тем кому 75+ по 400 гривен. 80-летним повышают пенсию на 500 гривен. Однако претендовать на эту доплату могут не все. В Пенсионном Фонде Украины объяснили кому не стоит ждать эти деньги и почему.

В каких случаях прибавки не будет?

В первую очередь доплату не получат люди, пенсия которых больше 10 340 гривен. Мол, это пенсия, которая считается выше средней по Украине и возрастные надбавки в таком случае не предусмотрены. Также доплату могут не получить люди, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет. Выплатный период длится с 4 по 25 число каждого месяца, так что иногда прибавку могут просто не успеть начислить, если день рождения приходится на конец месяца. Однако уже в следующем месяце прибавка будет начислена.

“Если пенсия такого лица меньше 10 340 грн и ему исполнилось 70 лет, то надбавку в сумме 300 гривен она обязательно будет получать. Просто в первый месяц после достижения 70-летия эта доплата уплачивается из числа, когда лицо отметило день рождения“, – объяснили специалисты.

Никаких других доплат в этом году больше не предусмотрено. В 2023-м их количество сильно ограничено из-за войны и критической экономической ситуации в стране.

Людям советуют накапливать дополнительную пенсию

Также в ПФУ регулярно отмечают уместность частных пенсионных фондов, которые уже создают по Украине. Мол, собственные накопления — это мировая практика, а в Украине и вовсе первая необходимость. Все потому, что молодые люди преимущественно работают за зарплату в “конверте”, или самозанятые и не платят налогов. Стаж соответственно не начисляется, и пенсии в будущем не будет. Частные фонды позволяют накопить его самостоятельно.