Как долго горят топливные брикеты

Топливные брикеты – это топливо будущего, которое активно заменяет дрова, так как горят брикеты дольше, чем дрова. Особенно они выгодны, если у вас нет много места для хранения. Конечно, если места хватает, то можете смело покупать дрова, но, если вам хочется сэкономить время и силы, то лучше приобрести брикеты. Отличный вариант покупки данного вида топлива на этом сайте – https://drova-kiev.in.ua/brikety, компания по продаже твердого топлива предлагает все виды брикетов для отопления по доступным ценам.

Какие есть виды топливных брикетов, и как долго они горят

По материалам исходного сырья брикеты бывают древесные, древесноугольные, каменноугольные, из лузги подсолнуха и торфяные брикеты.

Древесные брикеты одни из самых распространенных, так как ими отапливают дома, школы, садики и прочие жилые здания. Их изготавливают из древесины – опилок, тырсы, остатков от изделий, которые производят на пилораме, поэтому они экологичны и эффективны. Их плотность может достигать до 1,4 т/м3, поэтому показатель теплотворности высокий. Длительность горения древесных брикетов достаточная для обогрева как небольшого помещения, так и многоэтажного коттеджа – 4-8 часов.

Древесноугольные брикеты применяются только для приготовления пищи, ими не отапливают помещения, хотя это теоретически возможно, но абсолютно не рентабельно. Поэтому сравнивать их с другими видами брикетов не совсем логично, но для чистоты информации, отметим, что длительность горения древесноугольных топливных брикетов около 3-4 часов. Это важно для полноценной прожарки мяса, рыбы и птицы, весь после длительного горения в мангале остаются жаркие угли, позволяющие приготовить вкуснейший шашлык или мясо на гриле.

Каменноугольные брикеты как раз не подходят для приготовления еды, но отапливать ими можно практически все посещения. В отличии от насыпного угля, брикеты не создают пыли и мусора возле топки, что делает их более востребованными, чем обычный антрацит. Длительность горения каменноугольных брикетов действительно высока – 6-8 часов, они долго тлеют и их выгодно заложить в топку на ночь.

Брикеты из лузги подсолнуха используют чаще только в промышленных помещениях, так как при сгорании они выделяют малоприятный запах подсолнечного масла, которое горит. При этом это дешевый вид топлива, который пользуется спросом среди владельцев разного бизнеса. Длительность горения таких брикетов также 6-8 часов, как и брикетов из антрацита, а плюс невысокая стоимость делает их достаточно конкурентоспособными.

Торфяные брикеты также источают неприятный запах горелого торфа, поэтому ими обогревают склады и заводы. Их длительность горения составляет 2-4 часа, а зольность иногда достигает 50%. Но их супернизкая цена перебивает все вышеперечисленные недостатки, поэтому их закупают впрок и оптом.

Какие бы вы брикеты не выбрали, они будут ярко гореть и давать тепло. Успешных вам покупок!