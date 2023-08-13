ТЦК начнут обмен с другими государственными базами: границу пересечь станет труднее

Национальное агентство по предотвращению коррупции подготовило проект распоряжения, который предусматривает тесный обмен информацией между базами данных пограничников и центров комплектования. Но этот план должен согласовать Кабинет министров Украины, после чего он сразу вступит в силу.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) для выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) подготовило масштабный план по устранению причин, которые приводят к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Речь идет о коррупционных рисках при пересечении государственной границы. О плане действий в эфире национального телемарафона “Единые новости” рассказал глава НАПК Александр Новиков.

По его словам планы будут реализованы только после утверждения проекта Кабинетом министров Украины.

Глава НАПК отмечает, что такие изменения крайне важны, ведь на сегодня в Украине есть тысячи уголовных дел. Как отмечают представители сектора безопасности и обороны, без изменений правил в ближайшей перспективе не сможет сложиться ситуация, когда все центры комплектования будут работать добросовестно.

По его словам также будут изменения в правилах пересечения границы, а также нормы выдачи нужных для этого документов. Проект нового распоряжения предусматривает, что база данных пограничной службы и территориальных центров комплектования будут связаны между собой и обеспечат прозрачность как военкоматов, так и пунктов пересечения границы. Напомним, что 11 августа во время прошлого заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно Территориальных центров комплектования было принято решение об увольнении всех областных военкоматов, а на их место назначить боевых офицеров.

Также в ближайшее время будут заменены работники районных ТЦК, но все это должно происходить постепенно, чтобы не парализовать мобилизационные мероприятия, которые являются вынужденным шагом из-за вторжения российских оккупантов на территорию Украины.