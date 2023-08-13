ТЦК почнуть обмін з іншими державними базами: кордон перетнути стане важче

Національне агентство з запобігання корупції підготувало проєкт розпорядження, який передбачає тісний обмін інформацією між базами даних прикордонників та центрів комплектування. Але цей план повинно погодити Кабінет міністрів України, після чого він одразу набере чинності.

Національне агенство з питань запобігання корупції (НАЗК) для виконання рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) підготувало масштабний план з усунення причин, які призводять до корупції в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Мова йде про корупційні ризики під час перетину державного кордону. Про план дій в ефірі національного телемарафону “Єдині новини” розповів очільник НАЗК Олександр Новіков.

За його словами плани будуть реалізовані лише після затвердження проєкту Кабінетом міністрів України.

Глава НАЗК зазначає, що такі зміни є вкрай важливими, адже на сьогодні в України є тисячі кримінальних справ. Як зазначають представники сектора безпеки та оборони, без змін правил в найближчій перспективі не зможе скластися ситуація, коли всі центри комплектування будуть працювати добросовісно.

За його словами також будуть зміни в правилах перетину кордону, а також норми видачі потрібних для цього документів. Проєкт нового розпорядження передбачає, що базу даних прикордонної служби та територіальних центрів комплектування будуть пов’язані між собою та забезпечать прозорість як військкоматів, так і пунктів перетину кордону.Нагадаємо, що 11 серпня під час минулого засідання Ради національної безпеки та оборони України відносно Територіальних центрів комплектування було прийнято рішення про звільнення всіх обласних військкомів, а на їхнє місце призначити бойових офіцерів.

Також найближчим часом будуть замінені працівники районних ТЦК, але все це повинно відбуватися поступово, щоб не паралізувати мобілізаційні заходи, які є вимушеним кроком через вторгнення російських окупантів на територію України.