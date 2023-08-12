Пенсионный фонд сообщил важную новость: кто из пенсионеров получит прибавку

Все пенсионеры пытаются найти возможности увеличить свои пенсионные выплаты.

По состоянию на начало июля средний размер пенсии в Украине составил 5 311,4 гривны, это около 145 долларов. Сейчас 30% всех пенсионеров получают менее трех тысяч гривен. Это при том, что прожиточный минимум составляет 2 509 гривен. Но даже средняя пенсия не удовлетворяет потребности человека, этой суммы слишком мало.

В то же время в ПФУ сообщили, что к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет может быть установлена надбавка по уходу.

Кто получит надбавку на сколько

Надбавку могут получить:

лица с инвалидностью первой группы;

одинокие лица с инвалидностью второй группы, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе или достигли пенсионного возраста;

одинокие лица инвалиды третьей группы, достигшие пенсионного возраста;

одинокие получатели пенсии по возрасту или за выслугу лет, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.

Надбавка предоставляется на основании заявления и заключения врачебно-консультационной комиссии о необходимости постоянного постороннего ухода.

При этом в заявлении должно указываться, что претендент на надбавку не имеет трудоспособных родственников, которые могут за ним ухаживать.

Размер надбавки не менялся уже много лет, поэтому на сегодня она составляет 50 гривен в месяц.

Также в Пенсионном фонде Украины появился новый информационный канал в популярном мессенджере WhatsApp. Подписаться можно по ссылке https://tinyurl.com/2wmkskzv, Об этом сообщила пресс-служба ПФУ в социальных сетях.

Подписаться можно по ссылке https://tinyurl.com/2wmkskzv, чтобы получать в удобном формате нужную информацию о пенсиях, жилищных субсидиях, льготах, страховых выплатах, а также получать ответы на актуальные вопросы и следить за изменениями в нормативно-правовых документах.

Также напомним о других информационных ресурсах ПФУ:

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